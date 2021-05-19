隨著直播平台及各種社群媒體的興起，不少人靠著亮麗外表及特殊才藝在網路上賺進大把鈔票，但若是要在網路上公開另一半的「私密畫面」就不是人人能做到的。日本一對情侶「Emuyumi Couple」不但共同經營知名成人社群平台，男友還幫女友拍攝多部煽情短片公開在網路上，令不少人相當傻眼。

根據日本媒體《Abema》報導，一名22歲的男子「りょーちん」，與20歲的女友「あゆみ」雖然只交往短短9個月，但兩人卻靠著拍攝「性愛影片」在網路上爆紅。他們自從去年12月開始，在知名成人社群平台「Pornhub」開設帳號後，便經常上傳各種大尺度的煽情影片，而且所有的影片都是他們互相拍攝完成的，甚至還有不少「人與人連結」的激情畫面，吸引不少粉絲追蹤。

情侶受訪時透露，他們靠著影片的點擊分潤，每個月就有超過30萬日幣（約新台幣7.6萬）的收入，加上他們還有共同經營超過2000人的粉絲俱樂部，光是月費就要1980日圓（約新台幣506元），只要加入會員就能觀賞到「獨享影片」，成功吸引許多網友加入，他們也因此月收入突破400萬日幣（約新台幣102萬元），比起一般大學新鮮人的月收入高出許多。

不過他們也表示，兩人一個月的生活費其實只要15萬元日幣（約新台幣3.8萬），當初也不是為了賺大錢、開跑車，或是出國旅遊等想法才拍片，純粹只是想激勵更多人觀賞而已。