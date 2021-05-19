俄羅斯考古學家日前在克拉斯諾亞爾斯克水庫裡，發現了一個古老破鏡，鏡子周圍還刻有中文字，考古學家初步研究，發現此為11世紀至12世紀的中國古銅鏡碎片，上面刻有元朝時所建立的行政區名稱，讓人看了嘖嘖稱奇。

根據《新浪網》報導，俄羅斯克麥羅沃州立大學組成考古小組，於今年5月至克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的水庫進行研究，並於乾涸的水庫底部發現古文物，其中還有一個破損的青銅鏡子，此發現讓考古學家們都感到非常振奮，隨即進行初步研究，得知此為11世紀至12世紀的古銅鏡。

由考古學家釋出的照片可見，銅鏡外有一個框，上面刻著中文字，顯示元朝時所建立的行政區名稱，接下來是官員的頭銜、姓名和職位，最後還刻著「接受並心懷敬意」的字樣。當地的考古學家認為，當時鏡子常被視為禮物，用於贈與被任命或擔任某種職務的官員，且這一面銅鏡可能是故意打破的。

考古學家目前正在研究鏡子上所刻的省份名稱，以及銅鏡為何會落入水庫裡。不少網友則驚呼「元朝疆域遼闊 」、「銅鏡上依稀可以看到『豐州錄事司』的字樣，後面就看不清楚了」、「蒙古帝國當時非常強大啊！蒙古人可說是戰鬥民族」。