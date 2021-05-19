澳洲一名水下攝影師近日分享了一段神奇的畫面，在潛水時居然有一隻河豚主動游近她，還不斷好奇地盯著GoPro看，攝影師見狀覺得相當有趣，於是將鏡頭轉向自己，和河豚拍了一段可愛的自拍影片，讓網友們看到後全都融化了。

根據《福斯新聞》報導，水下攝影師凱西（Jules Casey）經常在社群平台上分享潛水所看到的畫面，並且相當關心水汙染的議題。本月9日凱西前往維多利亞州摩寧頓半島（Mornington Peninsula）的黑麥碼頭（Rye Pier）附近潛水，沒想到居然遇見一隻擁有滿滿好奇心的河豚。

從影片中可以看到，這隻河豚和凱西的距離十分接近，還緊盯著鏡頭看，看起來就像是在和凱西一起自拍，逗趣的互動讓她也忍不住笑說，這隻河豚就像是在對著她的耳朵，悄聲地說著「甜言蜜語」。

凱西接受採訪時透露，當時這隻河豚一直在她的周遭徘徊，表現得十分友善，所以她才決定將鏡頭轉向自己，錄下河豚好奇的可愛模樣，她猜測河豚可能是被GoPro上的燈光吸引，才會游過來，「我不擔心牠會傷害我，因為河豚只有在受到威脅的時候才具有攻擊性」。

影片曝光後，不少網友都對這樣難得一見的畫面感到相當驚喜，紛紛留言：「大大的眼睛、大大的疑惑」、「我也想要和河豚自拍！」、「妳真的很幸運，這絕對是一輩子只會有一次的機會」、「也太可愛了吧，牠看起來就像在微笑」、「對河豚來說應該也是一生一次的奇遇」。