北韓的最高領導人金正恩，經常以犀利的手段處決官員及人民，就連民眾的髮型及穿著都受到國家的控制。近日金正恩疑似擔心北韓年輕人受到資本主義的影響，再度頒佈了「穿著禁令」，防止地位被撼動的各種可能。

根據英國媒體《鏡報》的報導，北韓官方報紙《勞動新聞》於上周末發表了一篇社論，內容提到「我們從歷史中可以學習到，無論國家的經濟或是國防實力如何強大，人民若不堅守原有的生活方式，那國家就會像一面潮溼的牆，隨時都有可能變得脆弱而倒塌」，文章甚至呼籲民眾，必須警戒資本主義的滲入，一旦發現生活有輕微的「資本主義現象」就要努力擺脫。

報導中也提到，金正恩這幾年疑似十分擔心年輕人受到「西方頹廢思想」，以及資本主義的行為模式所影響，近日再度頒佈穿著禁令，不准人民穿著緊身褲或是時下流行的破洞牛仔褲，也不能出現俗稱「茂利頭（Mullet hair）」等前短後長的潮流髮型，更不許年輕人效仿南韓明星穿耳洞、戴耳環、染髮等各種古怪的「違法造型」出現，若是民眾一旦觸法，將會被送至勞改營接受「再教育」。

事實上，這已經不是金正恩第一次下令禁止西方文化的進入，先前他便曾下令加重懲罰散佈南韓影劇及電視節目的人，觀看及持有這類影片的人也不例外，被抓到將面臨最重15年的有期徒刑，令當地民眾繃緊神經。