英國有一名33歲媽媽為了教導孩子正確的性愛防護觀念，特別在兒子16歲生日前夕，送上一整籃的保險套、潤滑油和濕紙巾，掀起網友兩極化討論。

根據《每日郵報》報導，這名33歲的媽媽安德森（Janine Adamson），日前在抖音帳號「@jadamson98」上傳一段影片，畫面中可見，她分別準備了1包濕紙巾、2款潤滑油和3盒保險套，並將其包裝成禮物籃，打算作為兒子滿16歲的成年禮，直言「這些都是合法年紀的必需品，16歲需要的就是防護、防護、再防護」，還打趣笑說「我可不想這麼年輕就當阿嬤」。

影片曝光後短短3天就吸引逾130萬人觀看，網友評價兩極，有人認為媽媽不應該送這種禮物「如果是我，應該會馬上落跑」、「這也太怪了吧」、「如果媽媽拿這個給我，我會很尷尬」。

不過也有人支持媽媽的做法，大讚她鼓勵安全性行為是件可取的事情，「這是很好的教育，寧願孩子學會防護，也不要搞大別人肚子再來後悔」、「這些都是青少年需要的東西，只是他們不好意思開口，媽媽給了孩子一個很好的交流機會」、「這些東西一點都不尷尬，能和媽媽談這種事很好」。

對此，媽媽接受《Mail Online》訪問時表示，自己和兒子的關係很好，相較於多數家庭避之唯恐不及的性教育問題，她只是想透過輕鬆的方式和兒子談論安全性行為的重要性，畢竟自己還很年輕，不希望太早當阿嬤，也希望兒子能懂得保護自己也保護另一半。