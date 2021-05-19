一個溝通案例可以讓我起三次雞皮疙瘩，還真是第一次。不過裡面的巧合我倒是分別在不同案主身上都遇到過，這回是全擠在同一個個案身上，一隻小鼠鼠的離世溝通道盡可能的前世今生未來，這樣的悸動值得好好寫下來。

要溝通的小天使是一隻三線鼠，在去年寒流時過世。媽咪自責是自己沒照顧好，沒注意到牠身上有腫瘤，所以始終走不出哀傷，在預約的漫長等待中，只要看到我粉專的文章，就會來對號入座自責一番，並悼念一下乖乖。

對，牠叫「乖乖」，但我靜心時腦海卻一直浮現「多多」這個名字揮之不去。我再度確認一下資料，叫乖乖沒錯呀，但連線時小鼠鼠還是跟我說，牠喜歡多多的名字，如果媽咪再把牠養回來，記得要叫多多。

基於上回已經有一次類似經驗，我想我靜心時腦海浮現另一個名字鐵定有原因。於是我劈頭第一句話就請教媽咪，乖乖是您第一隻寵物嗎？媽咪那頭愣了一下，然後回答我；「我二十幾歲時家裡養過一隻狗」，我問：「是叫多多嗎？」她提高分貝：「對啊，你怎麼知道？」我說你鼠兒子說牠叫多多。

正當我雞皮疙瘩掉滿地時，主人澄清，不是多多，是嘟嘟啦。「哦，那可能三線鼠發音不清楚吧！」我只能這樣解釋。「我就一直覺得乖乖是嘟嘟投胎轉世來的，結果沒想到是真的。」主人也沒管我說甚麼，她自己找到了答案。

只是說也神奇，如果不是這個原因，為何乖乖會一直跟我提這名字，還說牠下輩子想變成流浪貓狗，希望媽咪能夠開始關心街上沒飯吃的浪浪，然後認出牠並帶牠回家，名字也要叫多多(嘟嘟)。

這回換案主驚訝：「真的，我一向不關心街頭上的浪浪，甚至有點害怕靠近，但這陣子不知怎地，就開始餵起了家附近的流浪貓」，她覺得一定是乖乖冥冥之中的安排。只是這個一直放不下的媽咪，原本溝通時心情比較好了，現在聽到這些，又開始擔心起乖乖下輩子要流浪街頭，真是操不完的心。

我只能告訴她，這些事只是乖乖的希望，不一定會發生，媽咪不用擔心太多，如果真有一隻有緣的浪浪來投靠，記得取名叫多多(嘟嘟)，因為乖乖發善心要媽咪多多關懷浪浪的心，媽咪要能感受到。

溝通接近尾聲時，媽咪才跟我說：「今天是我的生日，謝謝你安排今天溝通」。聽到這話我又再度毛骨悚然，這已經是我第二次遇到這種情況，其實我哪會知道案主的生日呀，這應該都是毛孩的貼心吧，因為等待的時間是依照排隊，中途有時還會有特殊緊急案例插隊進來，所以安排在哪一天根本不是事先安排。

一場離世溝通，我感受到媽咪滿滿的思念跟放不下，也感受到即使小小如三線鼠，靈魂的力量也是無限強大，物種無別，惟愛為真。