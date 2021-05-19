大陸浙江杭州市良渚一處果園裡，出現一條頭尾都是頭的怪蛇，身體細如筷子，而且還是倒著爬行，吸引不少村民圍觀，更直呼這是怪物，果園主人得知後前往查看，表示大家都誤會了，其實這條蛇只有一顆頭，名字叫「鈍尾兩頭蛇」。

綜合陸媒報導，良渚安溪村一處果園裡，出現了一條黑蛇，長約25至30公分，身體非常細，宛如筷子，但詭異的是，牠身體兩端都是頭，讓目擊村民嚇傻，甚至認為這是一條怪物，而果園主人楊琪峰發現後，便立馬趕來查看，接著說「這哪是什麼怪物，是兩頭蛇！我們這裡去年也發現過」。

自然保護地森林資源監測總站副站長童雁南表示，此蛇的品種為「鈍尾兩頭蛇」(Calamaria septentrionalis)，儘管被稱做兩頭蛇，但實際上牠只有一顆頭，由於其尾部形狀、粗細、花紋與頭部相似，且還有相似的環狀斑紋，因此乍看之下兩端看起來都像頭，但仔細看便會發現，尾部沒有嘴巴與眼睛。

而「鈍尾兩頭蛇」遇捕食者時，尾部能夠模仿蛇頭的動作，讓捕食者分不清頭尾，且牠們經常倒著爬行，便於斷尾逃生，因此才被民眾稱為雙頭蛇，也被叫做越王蛇、兩頭蛇或枳首蛇，屬於無毒蛇類，多發現於海拔300公尺左右的山丘上，棲居在平原、丘陵及山區陰濕的土穴中，分布於越南及大陸浙江、江蘇、安徽、福建、江西、湖南、廣西、貴州等地區。