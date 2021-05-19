死後的世界到底是什麼樣子？外國一名女子在分娩後呈現臨床死亡的狀態，她的靈魂也在這段期間離開身體，被溫柔的光給包圍，她還看見了自己的過去和未來，也遇見了已經去世的祖父母和才剛出生的兒子，離奇的經驗讓她至今都難以忘懷。

根據《express.co.uk》報導，女子波蕾特（Bolette）日前向美國瀕死體驗研究基金會（Near Death Experience Research Foundation）分享了自己曾有過的離奇經驗。事情發生在1996年，當時她剛在醫院生下自己的第10個孩子，卻因為患有子癲前症（preeclampsia），出現眼睛、鼻子和嘴巴出血的症狀，在非常虛弱的狀態下昏死過去。

豈料下秒她就感覺自己靈魂出竅，飄浮在天空中看著躺在病床上的自己，和一旁嬰兒床裡的兒子；接著她離開了醫院，陷入一片黑暗，看到遠方有一道光離自己越來越近，隨後就被溫柔、充滿愛意的光線包圍，她還遇到了一個發著光的生命體，彼此就像認識已久一樣熟悉。

波蕾特和這個生命體以無聲的思維溝通，一起回顧了她的過往，還告知她未來將會開始寫書、從事完全不同的工作，以及和丈夫離婚，找到其他真愛，更看見了對方的長相。

之後波蕾特又前往一個很美麗的地方，遇見了她已經過世的曾祖父母和一些朋友，他們告訴波蕾特他們在那裡過得很好，但她的時辰還沒到，必須返回人間。不久後一名年輕男子走到面前，她知道那就是她的兒子，對方對著她大喊：「媽！妳答應要做我的母親的，不然我就不會站在這裡」。

接著波蕾特就被一股巨大的力量推回身體裡，直到出院的時候，主治醫生才告訴她，當時她是病情最嚴重的患者，還進入了臨床死亡的階段，所幸最後順利被救回，保住了性命。