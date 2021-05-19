大陸江蘇一名網友日前查看家中監視器，發現當時外公坐在椅子上，突然取下老伴的遺照，沒想到他盯著照片看了許久後，接著將照片擦乾淨，之後便深情地吻上去，久久不肯離開，外孫女看到這一幕後，不禁難過落淚。

根據《濟南時報》報導，居住在江蘇連雲港一名女網友，由於擔心外公獨自在家不安全，便安裝監視器，日前她查看監視器畫面時，發現外公似乎很想念外婆，當時他從櫃子上取下老伴的遺照，隨後盯著照片看了許久，接著將遺照擦拭乾淨後便吻了上去，之後又輕輕地撫摸照片中老伴的臉龐。

外公將遺照放回櫃子後，似乎想再看清楚老伴的臉，接著又將電燈打開，仔細端詳妻子的臉，讓外孫女看了非常不捨，也將這一段感人的畫面分享至社群平台，引發網友討論，影片吸引8萬人按讚，網友淚崩表示「一輩子的感情，誰都理解不了，當老伴走後，剩下來的另一個人內心有多孤獨」、「先離開的那一位是最幸福的，這位外婆很幸福，有個如此愛她的人」。

還有人分享類似經歷，「外公今年走了，從生病到逝世僅5天，外婆說『還沒伺候夠，你就走了，讓我多伺候一個月或半個月都好』，以前家事都是外公在做，現在外婆也學著自己打理，她說每天都在等外公來夢裡」、「我爺爺走後，奶奶嘴上說伺候了一輩子，走了輕鬆，之後每天她幾乎都坐在沙發上呆著，過了2個多月，奶奶也去陪爺爺了」、「外婆離開一年多了，媽媽有時在外公面前提起外婆，外公的聲音就會哽咽，眼睛也濕了」、「我也會拿著外公、外婆的照片偷親，太想他們了」。