家中只要有飼養貓咪，飼主都得將容易撥動的「小東西」收好，避免被家中喵皇當成玩具，但日本一位飼主卻忘記將AirPods藍芽耳機收起來，發現時已沈入裝滿水的浴缸中，讓他欲哭無淚，但喵皇卻使出「大絕招」，令他不忍心責罵。

一名來自日本的Twitter飼主@chikuwamaguro，自從養了一隻橘白斑紋的貓咪「竹輪（ちくわ）」後，便經常在網路上分享竹輪的生活以及逗趣的互動，吸引不少人追蹤。近日他再度PO出「居家慘案」，他因為AirPods沒收好，出門前便看到竹輪將AirPods當成玩具在地上撥弄，當下他沒有阻止直接出門辦事，沒想到回家後AirPods就不見了。

找尋了半天，終於發現AirPods的足跡，原來AirPods不在地上而是被竹輪撥進了裝滿水的浴缸中，就像石頭沉入大海一樣，讓他看到這幕相當崩潰，準備要開罵時，站在浴缸旁的竹輪突然瞪大雙眼，露出「鞋貓劍客」招牌的水汪汪無辜表情看著他，讓他只好忍痛原諒。

網友看到照片後也紛紛留言「貓：想罵我？看我使出無辜大絕招」、「果然是愚蠢的奴才，才裝一下就原諒了」、「這表情太令人融化了」、「看看這圓滾滾的眼睛哪捨得罵」、「很會操控奴才意志的貓」、「雖然很心痛但這表情真的讓人罵不了」，引起網友熱烈討論。