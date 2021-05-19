洗衣機不只能洗衣服，竟還可以去除魚鱗！大陸河北一名小吃店老闆，近日買了100斤(約50公斤)左右的魚，由於嫌去除魚鱗太費時費工，因此便突發奇想，將魚放進「洗衣機」清洗去鱗，沒想到結果意外的好，而影片曝光後，也讓不少網友嘖嘖稱奇。

綜合陸媒報導，居住在河北石家莊一名經營小吃店的老闆，由於店內招牌菜是魚料理，因此他每天必需處理約100斤(約50公斤)的魚，其中「去魚鱗」的動作尤為辛苦，不僅費時又費工，老闆便突發奇想，決定嘗試用洗衣機去鱗，甚至特地買了一台洗衣機，專門用於去魚鱗與清洗海鮮。

小吃店老闆指出，由於要洗的魚數量太多，再加上近日人力不足，靈機一動才會想到利用洗衣機的轉動來去除魚鱗，過程中不用加水或其他化學藥劑，只要按下「洗滌鍵」後，清洗約6分鐘就行了，不僅魚鱗被去除了，就連魚身也洗乾淨，而且魚肉與洗衣機都完好無損，可說是非常方便。

不少網友表示，「清洗完後，魚鱗應該要拿起來另外處理，要不然下水道很容易堵塞吧！」、「發明洗衣機的人，絕對沒想到還可以這樣用」。而用洗衣機洗海鮮的事件不只一起，先前大陸貴州一名人妻買了5公斤的小龍蝦，同樣也是懶著清洗，因此便參考網路影片「用洗衣機洗小龍蝦」，沒想到小龍蝦最終被洗成蝦醬，全部碎成渣，讓人妻看了哭笑不得。