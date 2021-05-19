望子成龍、望女成鳳，是不少父母的普遍心態，因此多數在孩子出生後不久就會找算命師核對生辰八字，為孩子起個好名，不過若是生字太過冷門、筆劃又多，可能會造成困擾。香港就有一位學生透露，自己被取名為「禤靐龘」，但多數人幾乎不知道該如何發音，同學不是叫他「雷龍」就是「喂」，考試時更痛苦，高達103劃的名字就要耗去他不少時間，有時還會寫錯。

事實上，這名香港學生早在2018年底就曾在臉書粉絲專頁《名校Secrets》大吐苦水，事隔2年多，他的貼文再度被網友翻出討論，當時他透露，從小就很羨慕同學的名字容易寫、容易讀，不像自己除了有一個與眾不同的姓氏「禤（ㄒㄩㄢ）」之外，加上父母迷信，竟然聽從算命師的建議，將他取名為「靐（ㄅㄧㄥˋ）龘（ㄊㄚˋ）」，為的就是希望他將來能夠飛黃騰達。

但是因為生字太過冷門，多數人根本不會唸，讀小學的時候，同學都叫他「雷雷雷龍龍龍」，升上國中後，老師也經常把他的名字唸錯，搞得自己常出糗，到後來大家乾脆叫他「喂」。不過最讓他感到困擾的，莫過於每次考試都要花不少時間寫名字，高達103劃的名字，自己有時一心急也會不小心寫錯。

面對種種不便，讓他叫苦連天，很想改個普通的名字，但父母卻堅決反對，認為這樣不吉利，讓他大嘆好想快點滿18歲，就可以自己去改名。

原PO的悲慘遭遇，如今再度被翻出討論，不少網友相當同情，紛紛留言直呼「完全沒看過這些字」、「叫『病榻』…這名字有什麼好飛黃騰達的？沒上病榻就不錯了」、「剛寫完名字，別人早就寫好考試卷囉」、「告訴你媽，考試你寫完名字，別人都考完了，怎麼可能飛黃騰達，叫雷龍都比現在好」、「希望他現在已經成年，可以自己改名了」。