隨著現代人思想越來越開放，網路上陸續出現不少富商阿姨開出優渥條件尋找「小鮮肉」的陪伴，也因此出現「阿姨我不想努力了」的惡搞流行用語，但沒想到現實生活中還真的有這種人存在。大陸一名開著法拉利的男子日前在一個場合中認識了18歲的少女，但兩人認識不到半小時，少女便要求與他交往，讓他相當傻眼。

根據大陸媒體《都市時報》的報導，日前網路上流傳了一段瘋狂的「求交往影片」。影片中一名男子向一名穿著白色上衣的年輕女子表示「妳說我們哪裡適合？我比妳大這麼多歲」，而女子則是不停哭鬧，並拿著衛生紙擦著眼淚，一副別人欺負她的模樣回覆男子「你不要跟我講年齡，你沒看到我一把鼻涕一把淚」，接著男子再度無奈回應「我們才認識20分鐘，不能這麼倉促好嗎；妳2003年出生，我都可以做你叔叔了」，下一秒女子竟突然暴怒大喊「你死都不和我（相）處是不是」，之後又繼續耍無賴的待在車上。

原來這對男女來自大陸江蘇省宜興市，5月15日時這名18歲的女子疑似看見男子開著法拉利車出現，雙方只認識20分鐘女子便哭求著男子與她在一起，男子不同意便爬上男子的車不停哭鬧，男子則是不斷的跟她講道理試圖勸她放棄並打算送她回家，誰知女子竟然更加胡鬧不願離開，讓男子相當無奈。

而影片一出後立即在網路上引發話題，網友紛紛留言「從小就拜金，以後還得了」、「這個車是租的吧？」、「這個簡單，跟她說這車是租的立馬閃人」、「有上進的女孩有錯嗎？哈」、「這女的是沒坐過車嗎？好畸形的價值觀」、「這男的想紅想瘋了吧？炫耀開豪車順便解鎖18歲少女？」。