日本一名攝影師日前幫小貓拍攝影片，沒想到正在玩毛線的小貓，竟突然玩到斷電，隨後定格瞇起眼打盹，而沒站好的牠，身體突然往右傾斜，整隻貓直接摔倒在地，被嚇醒的牠趕緊起身裝鎮定，逗得攝影師捧腹大笑。

日本攝影師「三好涼介」平時喜歡拍攝貓咪，經常至收容所或街上拍流浪貓的照片，還會參與動物保護活動，幫忙流浪貓找到新主人。日前他幫一隻1個月大的小白貓拍攝影片，只見小貓開心的玩著毛線球，沒想到下一秒就玩累了，但仍保持冷靜地看向鏡頭，不過最終仍抵擋不住瞌睡蟲的誘惑。

小白貓隨後瞇起眼開始打瞌睡，身體撐不住開始向右傾斜，整隻貓摔倒在地上，小白貓被此舉嚇醒，隨後一臉慌張地爬起來，還瞪大眼睛裝沒事，不過逗趣過程已被鏡頭拍下，攝影師也被這畫面逗得哈哈大笑，表示「原本想拍一段小貓賣萌的影片，但過程實在是太可愛了，害我忍不住笑到發抖」。

影片上傳推特後短短一週，就累積100萬觀看次數，不少網友回應，「好療癒啊！心臟重擊」、「竟然站著睡著，而且還被自己嚇到，實在是太可愛了！」、「我家的貓想睡時，都直接趴下來，能拍到貓咪打盹的畫面，真的非常難得」、「小貓睡覺的模樣，其實就好像人類小孩，雖然玩到精疲力竭了，還是會硬撐想繼續玩」。