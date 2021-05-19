不少人家中都收藏著長輩留存下來的物品，只要仔細整理、收拾，說不定就能發現意想不到的驚喜。香港一名網友的爸爸近日在打掃住家，豈料居然翻出了好幾張來自於清朝的地契、房契，距今約有250多年的歷史，不少人看到照片後都十分震驚，紛紛直呼：「坐等PO主發財」。

這名香港網友近日在《LIHKG論壇》上發文，表示自己的爸爸最近在打掃家裡，沒想到竟翻出一張清朝嘉慶19年（西元1814年）的房契，只見紙張雖然已經泛黃還有破損，但上方用墨水寫的字跡都還清晰可見；PO主也好奇詢問，不知道這個契約到現在是否還有效？如果無效的話，是否可以捐贈給博物館。

文章發布後立刻引起網友熱議，大部分的人都認為這張房契早就失效，但肯定極具收藏價值，要PO主好好保存，並盡快帶到拍賣行估價，「PO主這次發達了，拿這張房契去拍賣行，肯定能拍到好價錢」、「嘉慶19年？連鴉片戰爭都還沒開打！」、「PO主的祖先很可能是大地主」、「一定有很多收藏家搶著想要，建議你好好保存，別弄壞了」。

事後PO主又再度發文，透露其實這次還找出了很多張從清朝一直到民國時期的契約，包含了房契、地契、賣身契和借據等等，全部都是由他們家族所擁有，不過他也坦言自己完全不知道該如何處理，希望有專業人士或對這些古物有興趣的人，可以提供他一些建議與幫助。