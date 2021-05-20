在許多情侶的眼中，愛情是不受身高、距離以及年紀所限制，即使對方的年紀可以當你的爺爺奶奶也無所謂。國外一名男子在18歲時參加好友的葬禮，竟意外與逝者的母親來電、交往甚至結婚，讓網友全傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名Tiktok帳戶為＠_garyandalmeda_的男子蓋瑞（Gary Hardwick） ，因在個人社群平台上大方分享自己瘋狂的戀愛經驗而暴紅。蓋瑞表示，自己在18歲時曾出席一場好友的葬禮，當天也認識了逝者71歲的母親亞爾梅達（Almeda），但沒想到蓋瑞一看到亞爾梅達就對她一見鍾情，當天晚上葬禮結束後蓋瑞便向亞爾梅達送上手鐲、紅玫瑰示愛，並在月光照耀的長凳上擁吻，兩人就這樣墜入了愛河開始交往。

兩人感情穩定後，蓋瑞便向亞爾梅達求婚，得到家人們支持，婚後亞爾梅達邀請蓋瑞搬進她家，與亞爾梅達以及大蓋瑞3歲的孫子同住一個屋簷下一起生活。如今兩人已經結婚6年，婚姻生活依然甜蜜，蓋瑞還將妻子的名字刻在胸膛當做紀念，並開設Tiktok帳戶希望將他們的故事分享給更多人。至於大眾好奇兩人相差53歲的性生活要如何進行，蓋瑞則害羞回應「超級合！她是我夢想中的女人」，吸引超過百萬人次點閱。

亞爾梅達則透露，自從2013年丈夫重病去世後她便十分孤獨，就連上班時都會忍不住想起對方痛哭失聲，同事們雖相當關心她但也無法彌補內心的空虛，直到蓋瑞的出現，才讓亞爾梅達看到曙光，讓她重新回到少女時代的感覺。