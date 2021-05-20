長達55秒的YouTube短片「查理咬我」（Charlie bit my finger），自2007年5月上傳後，至今已累積逾8.8億點閱，可愛的兄弟檔也已經長大，近日驚傳全家決定在22日拍賣影片版權，並於23日永久刪除。

綜合外媒報導，這部被粉絲暱稱為「查理咬我」的影片，最初是由這對英國小兄弟的父親霍爾所拍攝，當時只是想記錄孩子間的互動，沒想到影片上傳後隨即在網路上爆紅。

影片中可見，當時3歲的亨利正與剛出生不久的查理互動，沒想到查理卻忽然抓起哥哥的手指，直接放進嘴巴裡一口咬下，痛得亨利大叫「喔喔喔！查理，這樣真的很痛！查理咬我！」查理則是對著鏡頭天真無邪的燦笑，毫無悔意。

如今小兄弟已經長大，現年17歲的亨利和14歲的查理與家人討論過後，決定趁著「查理咬我」影片14周年紀念的同時，用「NFT」（非同質化代幣，一種被稱為區塊鏈的數字帳本上的數據單位）形式拍賣版權，並於隔天將影片永久刪除，所有相關細節將在官方網站上刊登。

對此，兄弟檔的父親表示，他們是第一批使用YouTube平台的人，現在則要成為第一批使用「NFT」與加密藝術的人。報導也指出，一家人在2012年受訪時就曾透露，已經從這支影片賺取10萬英鎊（約台幣395.94萬元）的廣告收益，用來當作兄弟倆的教育基金。

NFT是Non-Fungible Token的縮寫，翻成中文是「非同質代幣」，是一種被稱為區塊鏈的數字帳本上的數據單位，它可以代表藝術品等獨一無二的數位物品，是一種加密代幣，但與比特幣等加密貨幣不同，每一個非同質化代幣都是唯一的，因此無法互相取代。推特的創辦人杜錫（Jack Dorsey）就曾在NFT上把自己15年前於推特發出的首條推文進行拍賣，最後以291萬美元（約新台幣8,230萬元）成交。