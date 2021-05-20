流浪貓狗通常都生活在街頭，近日竟有母貓帶幼崽棲身於鳥巢裡。英格蘭白金漢郡一名住戶向動保組織通報，在自家花園發現剛出生的小貓遺體，但卻未發現母貓的蹤影，志工隨後進行一周的搜索，發現母貓竟棲身於舊鳥巢中，並在裡面生產。

根據《BBC》報導，白金漢郡阿默舍姆(Amersham)一名住戶近日發現，自家花園出現一隻幼貓遺體，推測附近可能有流浪母貓剛生產，因此趕緊通報貓咪保護協會(Cats Protection)，但志工在附近搜索，甚至架設多部攝影機，都未發現貓的蹤跡，花了一周的時間，才在附近工廠的一棵樹上，發現貓咪的藏身之處。

志工發現，母貓用一個舊鳥巢作為牠的窩，裡面還有3隻幼貓，志工戈勒(Ruth Goller)隨後爬上樹與母貓打好關係，卻發現不遠處還有一隻公貓，默默保護母貓一家，有趣的是，這一隻公貓並非小貓的父親，另名志工格雷夫斯(Kathryn Graves)提到，「這非常不尋常，公貓通常不會靠近已生育的母貓，我從未看過這種事情」。

貓咪一家與公貓一併被救下，並帶回獸醫院檢查，母貓被命名為奧里奧爾(Oriole)，而公貓則被叫做威利特(Willet)，由於牠們的關係非常親密，因此待開放民眾領養後，志工也希望牠們能一起被認養，而小貓名字分別是布蘭(Bran)、傑(Jay)和洛瑞(Lori)，目前牠們被安置於寄養家庭，正在幫牠們尋找新主人，讓貓咪們能夠展開新生活。