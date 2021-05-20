雖然印度的新冠肺癌疫情持續爆發，確者人數不斷攀升，但還是有人選在這個時候舉辦婚禮。印度一名男子近日迎娶小自己10歲的親姪女為妻，還接受妻子婚前的協議，將妻子的聾啞妹一同娶回家，吸引當地民眾熱議，卻也因此受罰。

根據印度當地媒體的報導，從事瓦泥工的31歲男子烏瑪帕地（Umapathi），日前在家鄉開心迎娶年僅21歲的嫩妻蘇普里亞（Supriya），女方還是他的親姪女，但婚前蘇普里亞曾開出條件，要求烏瑪帕地也必須將自己16歲的聾啞妹妹一同娶回家，因為她擔心自己嫁人後妹妹便無人照顧、孤老終身，因此向烏瑪帕地提出「娶妻送妹」的請求，沒想到烏瑪帕地竟爽快答應。

5月7日結婚當天，烏瑪帕地帶著蘇普里亞與其妹妹一同完成「3人行」結婚儀式，得到眾親友們的支持與祝福，但就在烏瑪帕地準備與兩姊妹洞房時，卻遭到當地的少年保護官拉梅什（Ramesh）及其他員警闖入家中，並將16歲少女強行帶走，讓他們相當錯愕。

據了解，印度的法律中16歲的少女還不得結婚，因此無論是烏瑪帕地還是少女的父母，甚至製作婚禮邀請卡的印刷廠商、婚禮執行人員都因此被逮捕，烏瑪帕地將以童婚罪與重婚罪兩項罪名遭到起訴。不過最令人震驚的不只如此，原來新娘的父親過去也曾同時迎娶一對姊妹為妻，妹妹也是聾啞人士，因此格外引人注目。