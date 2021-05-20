不少人熱衷買樂透彩券，渴望一圓發財夢，美國加州一名女子先前在超商買了一張《超級樂透》（SuperLotto Plus）彩券，開獎後幸運中了2600萬美元（約新台幣7.6億元）的頭獎，沒想到她竟然粗心的將彩券放進洗衣機一起洗，結果整張彩券被「洗爛」無法領取獎金，讓她瞬間崩潰。

綜合外媒報導，該名女子去年在加州洛杉磯諾沃克市的一間超商，買了一張《超級樂透》彩券，並且幸運中了頭獎，據悉該期獎號為23、36、12、31、13、超級數字10。依照規定，得主須在開獎後180天內領取獎金，而本月13日是該期彩券的「最後領獎日」，不過卻苦等不到得主出面領獎。

超商店員接受媒體訪問時提到，最近確實有一位女常客曾來店詢問「彩券被洗爛了該怎麼辦？」但根據加州彩券規定，單憑監視器畫面無法證明女子買了彩券，必須另附其他證明，像是持有彩券正反面的照片才能佐證。

因此，彩券商最後依規定處置彩金，將頭獎中的1970萬美元（約新台幣5.62億元）捐給當地公立學校，至於售出彩券的超商，則可獲得13萬美元（約新台幣365萬元）的紅利。

據《洛杉磯時報》報導，自從1997年以來，樂透彩金超過2000萬美元卻無得主出面領取的情況共發生過4次，最近一次是發生在2015年，當時頭獎金額高達6,300萬美元（約新台幣18億美元）。