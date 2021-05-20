面對新冠疫情升溫，教育部宣布全國各級學校全面停課至28日，許多學生只能進行線上學習，也讓不少家長非常頭疼，擔心「小屁孩」會在家中搗亂，究竟該如何處理？日前臺北市立動物園就分享大貓熊「圓圓」的育兒術，只見「圓寶」到處趴趴走，「圓圓」使出後空翻馬上制伏屁孩。

臺北市立動物園因疫情關係，目前暫時不對外開放，近日在臉書分享「圓圓」的育兒術，表示受到疫情影響，因此學生全面停課，「家長在家24小時面對『不要不要』的小孩，到底該怎麼辦？」，並分享大貓熊媽媽「圓圓」制小孩大絕招，讓 「圓寶」一秒變聽話。

影片中可見，精力充沛的「圓寶」不斷爬上爬下，看到媽媽「圓圓」跑過來抱牠時，「圓寶」似乎進入叛逆期不斷抵抗，讓「圓圓」無奈只能使出鎖喉、勒頸制伏「圓寶」，但頑皮的牠仍無法靜下來，之後又跑到鞦韆上玩，多次差點掉下來，「圓圓」擔心會有危險，於是直接把牠抓下來，甚至還使出後空翻，讓「圓寶」當場楞在原地，之後心甘情願地跟著媽媽走。

不少網友紛紛表示，「圓寶身手越來越矯健了。」、「圓圓終於開始把小屁孩飛高高了」、「圓寶長大了，變得好活潑」、「在這個防疫時期，看到可愛的圓寶，心情都變好了」、「說真的，圓寶比起姐姐圓仔皮多了，但是圓圓媽咪經過帶大圓仔的辛苦經驗，這次當媽咪淡定多了，只是辛苦彪爸他們了」、「圓圓媽咪直接給圓寶來個後滾翻」。