近日美國一名男子進行徒步旅行時，在樹林間的小路遭到一隻美洲獅尾隨，期間還多次朝他猛撲，男子雖然非常害怕，但還是試圖保持冷靜，慢慢地倒退離開，並不斷大聲地和美洲獅「講道理」，整個過程持續將近5分鐘後，男子才安全返回車上，逃過死劫。

史密斯推測，美洲獅可能是為了保護孩子，才會這麼具有攻擊性。(影片來源/YouTube/FOX 13 News Utah)

根據《每日郵報》報導，史密斯（Jared Smith）在本月13日前往位於猶他州鹽湖城的大三葉楊峽谷（Big Cottonwood Canyon）進行徒步旅行，豈料在樹林間的小路上，居然遇見了一隻美洲獅，不斷朝著他低吼、猛撲，當下史密斯雖然非常害怕，但還是盡量保持冷靜，慢慢倒退離開。

從影片中可以看到，這隻美洲獅時不時就會露出尖牙往前撲，而史密斯則一邊倒退行走，一邊大聲地重覆喊著同一句話：「我要走了，我保證我不會打擾你」，一人一獅的距離一度只剩下約10英尺（約3公尺），場面十分驚險，所幸最後他毫髮無傷地返回車上，逃過死劫。

事後史密斯回想起這次經驗仍感到驚魂未定，他透露整個過程持續了約5分鐘，「如果你有看影片，就會聽到我的聲音有些崩潰，因為實在太可怕了」，他也推測這隻美洲獅很可能是為了保護孩子，才會這麼具有攻擊性。

另外野生動物專家喬利（Faith Heaton Jolley）指出，史密斯在影片中大聲說話、保持眼神交流以及慢慢後退是正確的作法，因為如果轉身逃跑的話，很可能反而刺激了美洲獅追逐獵物的本能，導致危險的情況產生。