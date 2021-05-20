不久前日本京都府立醫科大學曾提出一項研究報告，研究指出男性陰莖的長短可能跟鼻子的長短有關，在網路上掀起熱烈討論，不過陰莖雄偉的男性不一定如大家幻想中的令人羨慕，他們在生活中可能還因此造成不小的困擾。

根據外國媒體《LADbible》報導，一名來自美國的男演員喬納費爾康（Jonah Falcon），因擁有13.5英寸（約34.3公分）的「大GG」，使他試鏡時頻頻碰壁，甚至還被2名導演直接點名拒絕讓他接演角色，並直接向他說明「因為你的陰莖尺寸太大，我們不能用你」，讓他相當挫折。

喬納費爾康透露，大GG所造成的不便除了工作不順利外，他在勃起時也會感覺到頭暈、不適；搭飛機過海關接受爆裂物安全檢查時，也會因為下半身「很大一包」而經常引來海關的注意，讓他忍不住臉紅心跳，卻又不好意思直接表明。後來也因為受訪時透露自己的痛苦，而因此暴紅成為脫口秀主持人。

不過不是每個人都能像喬納費爾康這麼幸運，日前也有一名來自墨西哥的男子羅伯托（Roberto Esquivel Cabrera） ，因為擁有18.9英吋（約48公分）的傲人尺寸，讓他無論是找工作還是找伴侶上都有重重阻礙，因為他無法像一般員工一樣穿制服工作，行動也沒辦法太快，因此許多公司都直接拒絕他，更沒有女性願意與他有性行為，讓他只好向政府登記為殘疾人士，每天靠食物銀行的幫助維持生活。