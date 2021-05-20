夫妻之間難免會因為意見不合而產生口角，有些甚至大打出手，一旦沒控制好場面便有可能造成無法挽回的下場。俄羅斯日前傳出一起超離奇的命案，一對夫妻因吵架大打出手，超過100公斤的妻子最後竟直接壓在丈夫的頭上要求他道歉，沒想到因此造成丈夫窒息死亡。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自俄羅斯新庫斯內次（Novokuznetsk）的這對夫妻，兩人在事發當晚都喝了點酒，尤其是45歲的妻子塔亞娜（Tatyana O）喝得較多，與丈夫艾達（Aidar）一言不合，竟動手將丈夫的頭部壓坐在她的屁股底下，希望能因此讓他冷靜，2人的女兒聽到爭執聲後，從房間裡跑出來查看，發現父親的臉朝下被媽媽壓制在床上，趕緊衝出門尋求鄰居的幫助。

住在附近的一名女子進門後，雖看見艾達一動也不動的被壓制在床上，但她認為是家庭糾紛不應該介入便打算離開，但不久後房裡便傳來塔亞娜的尖叫聲，女子才又衝回來查看，原來塔亞娜起身後發現艾達已失去呼吸心跳，嚇得她放聲大叫，趕緊叫救護車，但由於壓制的時間過長，最後艾達還是被醫生以「呼吸道系統阻塞所導致窒息」判定死亡，隨後塔亞娜也遭到檢方逮捕。

塔亞娜在初審中因被認定沒有殺人的意圖，而被撤銷了謀殺罪，但她仍須因過失殺人罪名進行18個月的勞動服務，以及支付新台幣約8萬元左右的罰鍰，全案仍持續調查中。