義大利波爾扎諾自治省一座村落，在1950年因為政府要建造水力發電站，而遭淹沒在湖底，只剩下一座教堂鐘塔聳立在湖面上，成為當地特殊的美麗風景。近日官方因為要維修水庫而將湖水抽乾，意外讓這座「失落的村莊」在70年後能夠重見天日。

近日因為水庫維修作業，讓庫龍村在淹沒70年後重見天日。(圖/路透)

根據《BBC》報導，義大利北部庫龍韋諾斯塔（Curon Venosta）的雷斯肯湖（Lake Resia），前身原本是一座名叫庫龍（Curon）的村落，有數百名村民居住，然而當地卻飽受洪水氾濫之苦，因此在1950年時，政府決定在庫龍村和鄰近地區設立水庫、合併附近2座天然湖泊。

庫龍村和相關地域都被劃入集水區內，雷斯肯湖也在這次規劃中被擴大，以納入更多的河水，防止氾濫再度發生，儘管有不少居民都反對修建水庫，但工程卻依舊進行，庫龍村就這樣被淹沒，居民也被迫搬到鄰近的村莊，只剩下建於14世紀的教堂鐘塔聳立在湖面上。

湖床上可以看見階梯、地窖和牆壁的遺跡。(圖/路透)

日前因為維修工作，工人們將湖水暫時抽乾，才讓庫龍村在70年後重見天日，從照片中可以看到，湖床上有階梯、地窖和牆壁的遺跡，當地居民路易莎（Luisa Azzolini）也趁機實際探訪庫龍村，並在推特發文表示：「在以前的村莊廢墟中走來走去，真的有一種很奇怪的感覺」。