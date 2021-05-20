寶寶體型竟比媽媽還大隻！紐西蘭學術機構遠洋研究中心日前發現一條寬吻海豚，身邊緊跟著巨嬰，宛如牠的孩子，但進一步觀察才發現，海豚身邊跟著的是一條領航鯨寶寶，專家推測，海豚可能失去自己的孩子，便偷另外一隻領航鯨的寶寶，讓專家驚呼不已，更表示這種現象並不尋常。

根據《stuff》報導，當地學術機構遠洋研究中心(Far Out Ocean Research Collective)日前發現一隻寬吻海豚媽媽(bottlenose dolphin)，身邊竟跟著一隻領航鯨寶寶，驚覺非常不對勁，研究員查司馬(Jochen Zaeschmar)表示，過去已知寬吻海豚會有收養或照顧其他物種寶寶的行為，但通常是尺寸相近的海豚。

不過此次卻發現，寬吻海豚媽媽扶養領航鯨寶寶，尺寸相差懸殊的案例極為罕見，甚至並不尋常，查司馬提到，目前尚不清楚海豚收養其他物種寶寶的原因，猜測可能是「錯誤投射的母性本能」，認為這一隻寬吻海豚媽媽可能失去了自己的孩子，仍想要寶寶的牠，就將領航鯨的孩子偷來養。

查司馬指出，這種情況僅會持續數週，由於寬吻海豚與領航鯨生活水域相同，因此牠們很容易會碰到彼此，而領航鯨寶寶最終還是會回到親生媽媽身邊，再者，寬吻海豚體重約300公斤，成年的領航鯨則可重達2000公斤，身長約6公尺，牠們的體型差距將會越來越大，而且待領航鯨寶寶斷奶後，這2種物種的飲食習慣並不同，也會迫使牠們分開。