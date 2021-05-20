遇到落跑新郎，新娘竟在婚禮上直接嫁別人。印度北方邦坎普爾一對新人日前舉辦婚禮，交換花環的儀式結束後，新郎卻突然落跑不見蹤影，讓女方非常傻眼，豈料其中一名賓客竟提議，新娘可在現場挑選另名適合的男性，就能讓婚禮繼續舉行，豈料女方家屬竟採納提議，讓新娘當場換人嫁。

根據《印度時報》報導，北方邦坎普爾(Kanpur)馬哈拉傑普爾地區(Maharajpur)一對新人，近日舉行傳統婚禮儀式，新人交換完花環(jaimala)後，眾人便開始著手準備正式婚禮，沒想到新郎竟突然消失，雙方家屬趕緊出去找人，才發現新郎並未失蹤，而是出於個人原因，刻意逃離婚禮會場，讓女方非常傻眼。

女方家屬擔心，新娘未順利結婚，之後恐遭人議論，而新郎邀請來的一名賓客，看出新娘家屬的不安，便提議假若新娘在現場挑選適合的男性做為新的新郎，婚禮就可以照常舉行，面對如此誇張的提議，女方家屬最終選擇採納，成功在婚禮現場相中一名男性賓客，雙方家長取得聯繫後達成共識，便立即舉行婚禮。

不過，原本新郎落跑的行為，讓新娘家屬非常氣憤，便對新郎提出訴訟。當地警官潘戴(Shesh Narain Pandey)也證實此事，表示目前有收到雙方的控訴，不過新郎父親達蘭帕(Dharampal)也不清楚兒子的去向，先前已報警請警方協助尋找兒子的下落，全案仍在調查中。