為了吸引消費者上門，有許多的旅館、飯店都會推出各式各樣的主題套房供消費者選擇，不過在入住前最好先檢查過房間，以免造成無法挽回的悲劇。英國一對情侶日前到知名飯店入住，兩人在房間內溫存之際，居然接到櫃檯打來的電話，要他們「保守一點」，這才得知房裡的窗戶居然是全透明的，他們所作所為全被其他人看光光。

@rebekkamccabe Word to the wise, a very popular hotel in glasgow DOES NOT have tinted windows xxx ♬ original sound - Rebekka Mccabe

根據《太陽報》報導，瑞貝卡（Rebekka Mccabe）近日在TikTok上傳一段影片，分享自己的尷尬經歷。當時她和男友前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），並入住當地一間知名飯店，兩人在房間裡享受浪漫溫存。

豈料房內的電話卻突然響起，男友接起電話後臉色越來越沉重，在瑞貝卡詢問之下，他才轉述櫃檯人員的話，「對面的房客要我們『保守一點』，他（櫃檯人員）說他不會管我們要做什麼，但這個房間的玻璃是沒有隱私保護的」。

瑞貝卡聽完後，瞬間瞪大眼睛尖叫，仔細觀察房間後才終於驚覺，整片玻璃窗戶都是全透明的，完全沒有著色或模糊處理，也沒有窗簾可以遮擋，剛剛兩個人的所有行為，早就被陌生人給看光光。

影片曝光後很快引起網友熱議，上傳至今才短短一天，就已經突破57萬觀看人次，不少人都相當同情他們的遭遇，紛紛留言：「天啊！如果是我，我選擇原地死亡」、「我真的會跳窗離開，根本不敢面對櫃檯人員」；還有網友聲稱自己就在這間飯店對面的公司上班，幾乎每個周末都可以看到類似的情況發生。