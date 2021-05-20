國外有幾名漁夫先前至馬達加斯加西南部海域捕鯊魚，沒想到抓到一條活化石「四腿魚」，並交給相關單位研究，科學家表示，這一種魚名叫「腔棘魚」，是擁有4.2億年歷史的遠古魚類，過去被認為在6500萬年前與恐龍一起滅絕了，豈料1938年首次發現牠的蹤影，如今又再次捕獲到牠。

根據《每日郵報》報導，先前有漁夫在馬達加斯加西南部海域，利用捕鯊隊專用的流刺網(gillnets)捕鯊魚，沒想到意外捕獲一條「腔棘魚」(coelacanth)，隨後將其交給相關單位研究，而科學家表示，流刺網為長方形網片，垂直張開放置海裡，等待魚類游入後被網子纏住，深度可達330至1600英尺之間，能夠捕撈到海平面以下328至492英尺深處的鯊魚，認為這種捕魚方式恐會影響腔棘魚種群。

「腔棘魚」擁有四片宛如四肢的鰭，在海裡滑動時像馬的四條腿跑動的樣子，因此又被稱作「四腿魚」，是4.2億年前的活化石，一般生活於海面以下2300英尺處，壽命長達48年，過去科學家以為，牠在6500萬年一場災難中與恐龍一起滅絕了，直到1938年，科學家首次於南非沿岸發現牠的蹤影，才知道「腔棘魚」並沒有滅絕，只是躲藏於深海中，一直未被人類發現。

《南非科學雜誌》(South African Journal of Science)近日發表對「腔棘魚」的研究，指馬達加斯加很可能就是四腿魚，或其子屬魚類聚集的中心區域，科學家庫克(Andrew Cooke)表示，近幾十年來，馬達加斯加沿海地區可能有多達100條的腔棘魚被捕獲，但當地政府卻未積極保護這些古老活化石，也讓他們感到相當憂心。