世界之大無奇不有，尤其是在深不可測的海底，更隱藏著許多奇形怪狀的海底生物。美國一名男子日前與家人前往海邊遊玩時，在海灘上意外發現一隻長相奇特的生物，它雖有一對像天使般的翅膀，卻有個像喪屍般的身體，讓他趕緊拍下上傳至網路上與大家分享。

根據英國媒體《太陽報》的報導，現年42歲住在美國西維吉尼亞州的42歲男子肯尼哈里斯（Kenny Harris），日前與家人到北卡羅來納州的海邊度假，某天早晨他獨自前往海灘散步時，在沙灘上看見一個奇怪的生物，這隻不明生物看起來已經死亡多時，外觀就像電影中的喪屍一樣有著尖銳的牙齒與醜陋的臉蛋，背上卻有一對天使般的小翅膀，讓他看到後十分驚訝。

Mystery sea beast with 'angel wings' baffles locals as it washes up on beach https://t.co/Z2Y9Mw4nCA pic.twitter.com/Q9Z3Heqa4v — The Mirror (@DailyMirror) May 19, 2021

肯尼哈里斯受訪時表示，他幾乎每年會來這個海灘兩次，卻從沒看過這種生物，他甚至分享給當地人看，也出現與他一樣的震驚表情。肯尼哈里斯將照片上傳至網路後，網友也紛紛留言「我也常去那釣魚，卻沒看過這種東西」、「牠感覺是電影裡才會出現的動物」、「牠長得好像哈利波特裡的石像鬼」、「真想看看牠活著時的模樣」。

肯尼哈里斯經過調查後發現，這隻長相奇特的魚，可能是被列為瀕臨絕種動物的「天使鯊」（Angelshark、Squatina dumeril）。據了解，天使鯊過去曾活躍於地中海、黑海及北大西洋海域，但自從1980年人類大量捕殺後，天使鯊的數量便急遽下降，因此被列為瀕危生物。