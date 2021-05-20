放屁雖然是正常的生理現象，但若是傳出異味可就尷尬了！外國一名女子日前分享自己的糗事，表示8年前某天晚上曾徹夜暢飲、吃烤肉串，豈料隔天上飛輪課時居然放出一個奇臭無比的屁，不但有同學一聞到就當場嘔吐，健身房還因此緊急疏散會員。

根據《LADbible》報導，熱愛健身的麥克席姆（Maxime van den Dijssel）經常上傳健身影片，收獲不少粉絲的喜愛，近日她卻在TikTok分享了一段搞笑的糗事，引發網友熱議。麥克席姆透露這件事發生在8年前，某天晚上她徹夜暢飲，還吃了許多的烤肉串，但隔天還是照常到健身房上飛輪課，豈料中途她卻放了一個奇臭無比的屁，有一名女同學聞到後，當場吐了出來，場面頓時陷入一陣混亂。

更誇張的是，她的屁竟臭到健身房的工作人員誤以為化糞排汙系統出了問題，只好緊急疏散所有在場的會員，荒唐的遭遇讓麥克席姆感到相當尷尬，「當時我不敢告訴他們，就是我放的屁，直到8年後的現在我才有勇氣說出來」。

影片上傳至今已超過200萬觀看人次，引發網友們熱烈討論，也意外釣出不少人分享自己誇張的放屁事蹟，「我放屁把我老公臭醒了，他還以為是家裡的狗亂大便」、「我在課堂上放屁以後，每個人都開始低頭檢查鞋底，看看自己是不是不小心踩到狗大便」、「我和老公同居的第二天放了一個屁，他以為外面有東西死掉了，立刻把窗戶關上，到現在都不知道真相」。