隨著智慧型手機普及和行動網路的成熟，通訊軟體徹底改變了民眾的聯絡習慣，尤其是台灣人對《LINE》有極高的依賴度，無論是通話、聊天、視訊，甚至是線上付款都能一鍵搞定。不過日前就有網友納悶《LINE》是否有其他的封鎖方式？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人分享暗黑神招，號稱「比封鎖還猛」。

大多數人都知道，要想知道自己的《LINE》帳號有沒有被好友封鎖，可以透過「贈送貼圖」的方式進行確認，如果跳出「這位好友無法接收貼圖禮物，請選擇其他送禮對象」時，有2種可能，除了對方確實擁有該貼圖之外，另一個可能就是你被封鎖了。

對此，就有網友在PTT「WomenTalk板」上以「LINE的其他封鎖方式？」為題，PO文指出，「大家都知道送貼圖驗證，如果對方都已擁有時，就代表LINE被對方封鎖，但是最近卻發現，雖然成功贈送了貼圖，但無論傳什麼訊息給對方都不讀不回」，讓他不禁納悶，「感覺不像是單純關通知，應該是真的收不到，是否目前送貼圖已經不能確認有無被封鎖呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「其實堅持不讀不回，直接右滑『隱藏』沒這麼難，我最高紀錄快半年」、「就不點開訊息啊，我是連『隱藏』都懶」、「話說到底什麼時候可以開發群組內屏蔽特定對象發言的功能，真心需要」。

甚至有網友揭露暗黑技巧，「首先把人物隱藏→再來刪除→然後勾選『不要收到來自非好友的訊息』，就變成沒封鎖，但是收不到對方訊息了」。