不少人會多花一些錢請糕點師傅客製蛋糕，做出自己想要的造型。英國一名媽媽為了兒子的訂婚典禮，花了30英鎊訂購夢幻蛋糕，並向蛋糕師傅提出自己的需求，沒想到收到實品後，當場讓她傻眼，所幸這個詭異的蛋糕並沒有毀了典禮，而該名媽媽也PO出蛋糕照，讓網友直呼「看起來像舌頭」。

根據《鏡報》報導，英國媽媽惠特爾(Kathy Whittle)日前向當地一間麵包店，花30英鎊（約新台幣1185元）訂購一個客製化蛋糕，作為兒子訂婚時的驚喜蛋糕，並要求蛋糕外層要設計成白色，並放上愛心、黑白緞帶及下跪求婚圖案等裝飾，沒想到收到成品後，發現蛋糕竟被做成鮮紅色。而且看起來像兩塊疊在一起的扁塌麵包。

惠特爾只好硬著頭皮，將蛋糕放到訂婚典禮上，隨後也將此事PO網，開玩笑地說「幸好新娘最後說了Yes，並沒有因為蛋糕說No」，而這一個詭異的蛋糕，不僅沒有毀了訂婚典禮，甚至還增添了樂趣，因為所有參與典禮的親戚，一看到蛋糕都忍不住笑出來，「這對新人來說，真的是一個驚喜啊！」。

惠特爾的孫子孫女還被蛋糕嚇哭，兒子之後大膽試吃一口，表示味道非常糟糕，甚至直呼根本不能吃，而麵包店師傅得知後，也試圖為自己辯解，聲稱願意退款一半的費用，或是提供新的蛋糕，「我只是一個麵包師傅，不是騙子，收取材料費有錯嗎？」。不少網友回應，「這個醜蛋糕，直接毀了別人的訂婚典禮，這要怎麼補償啊」、「這個蛋糕看起來像長滿濕疹」。