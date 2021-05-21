日前一名網友在自家窗台上，發現了一顆約拇指大小的蛋，讓他感到匪夷所思，因此PO網詢問這是什麼生物的蛋，引發網友討論，甚至有人希望他能孵看看，而該網友最終鼓起勇氣去摸，才發現傻眼真相，讓他看了哭笑不得。

一名網友在《Dcard》表示，日前關家中的窗戶時，發現窗台上出現一顆詭異的蛋，約拇指的大小，由於家中窗戶都關著，因此他認為鳥類應該飛不進來，先排除是鳥蛋的可能，好奇的他便PO網詢問「有人知道可能是什麼的蛋嗎？」，意外引發網友熱議。

不少網友猜測，可能是爬蟲類的蛋，「好酷喔！該不會是綠鬣蜥的吧」、「建議丟掉，孵出綠鬣蜥的話會嚇死」、「好想孵看看喔！感覺像爬蟲類的蛋，可以用手電筒照看看，有沒有橘紅色的胚胎。如果是爬蟲類的蛋，不要去翻動它喔，胚胎發育會受損，可以在上面做標示，那面要一直朝上喔」。

由於非常多人討論，原PO最終鼓起勇氣摸蛋，發現它根本是空心的，之後又拿起來捏，發現蛋的材質像乒乓球，「很遺憾不是我的守護甜心，抱歉大家要失望了」，推測這一顆蛋原本可能是兵乓球，放置於窗台上被太陽曬到變形，沒想到恰好變成蛋狀，或是它本來就只是兒童玩具，之後另一名網友則跳出來解答「那是給母鴿用的假蛋，有玩賽鴿就知道」。