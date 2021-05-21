英國一名產婦在醫院陣痛長達12個小時，腹中胎兒卻遲遲沒有出生的跡象，沒想到就在她施打局部麻醉止痛之際，寶寶竟在她昏睡時「自行出生」，她一覺醒來後掀開被子就發現寶寶已經躺在床上，讓她又驚又喜。

英國女子艾美（Amy Dunbar）日前在抖音（TikTok）上分享她神奇的生產經驗，透露當時在醫院待產已有12小時，於是醫院就替她進行麻醉止痛，隨後便陷入沉睡，過程中她的父母也陪伴在側，直到護理師前來檢查時，發現儀器顯示艾美正在經歷強烈的子宮收縮，不久後突然監測不到腹中胎兒心跳，於是立刻叫醒艾美。

這一切讓艾美措手不及，但護理師卻只是鎮定的安慰她說「不用擔心，妳轉一下身，一定會找到的，寶寶可能只是移動了。」於是艾美便拿起被子並嘗試轉身，這時才驚覺身下有異物，被子掀開就看到初生女嬰已經躺在床上，「我女兒在我睡著時出生了，護理師當時看到儀器上顯示的大收縮，正意味著她的出生。」

艾美進一步指出，剛出生的女兒像一團球一樣縮在床上，父親看見這一幕嚇得衝出病房大喊「我們需要幫助！」隨後病房就湧進大量醫護人員，由於寶寶當時並沒有哭，這讓艾美相當憂心，所幸經過護理師檢查後表示女兒一切健康，才讓艾美鬆一口氣。

影片曝光後迅速吸引逾63萬點閱，網友也紛紛留言直呼「還沒出生就是個堅強獨立的女性」、「寶寶表示：我自己來就行了」、「妳可以寫下醫院幫妳注射的東西嗎？我生產時也會讓醫院給我一樣的，謝謝！」也有人表示，其實生產時不用在旁邊喊「用力推！用力推！」，只要寶寶足夠健康，「媽媽什麼都不用做，寶寶也會自己出來」。