澳洲布里斯本一戶人家日前在看電視時，聽到天花板傳出怪聲，便循著聲音查看，發現了一條長達3公尺的巨蟒，嚇得他們趕緊向捕蛇專家求助，而捕蛇人最終花了1個半小時，才順利捕獲蟒蛇。

根據《每日郵報》報導，澳洲布里斯本(Brisbane)西北部一戶人家，日前在家裡看電視時，聽到天花板上傳出怪聲，因此他們便起身尋找，發現聲音來自廚房的天花板上，並在夾層中看到一條巨蟒窩在角落裡，他們嚇得趕緊聯繫捕蛇專家。

接獲通報的38歲捕蛇人布朗(Steve Brown)抵達現場後，利用吹風機及一塊塑膠板，花了1個半小時才成功將巨蟒捕獲，「我用長塑膠板戳牠，並用吹風機加熱牠所在的區域，迫使牠移動，從天花板上下來」，發現此蟒蛇長達3公尺、重8公斤，最終布朗將這一條巨蟒帶至遠離道路和民宅的灌木叢放生。

布朗也將抓捕過程分享至臉書「Brisbane North Snake Catchers and Relocation」，表示此次捕獲的蟒蛇是海岸地毯蟒(coastal carpet python)，雖然牠的外觀恐怖，但並沒有毒性，不過該種蟒蛇擁有近百顆的牙齒，若受到威脅時，牠們也會發動攻擊，被咬到還是會造成傷害。

海岸地毯蟒通常分布於澳洲、紐幾內亞以及索羅門群島等地區，主要生活於屋頂上，以老鼠類的齧齒類動物為主，身體最長可達4公尺，甚至能吃進貓、狗與鳥，布朗表示，隨著天氣逐漸轉冷，爬行動物正在尋找溫暖的地方休息，當地民眾應確保門窗都是緊閉的，以免蛇類從空隙跑進屋裡。