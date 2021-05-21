美國一名43歲大媽日前在一場派對上，結識了一名17歲少年，竟將他拐帶回家，逼迫對方與她發生「人與人的連結」，離譜的是，事發當時還有一名12歲女童目睹「連結」過程，最後大媽被依虐待兒童、和未成年者發生性關係等罪逮捕。

根據《紐約郵報》報導，整起事件發生在維吉尼亞州的夏洛特郡（Charlotte County），當地警方表示，43歲女子古德（Jessica Rae Good）本月9日和友人相偕前往一場派對，期間看上了一名17歲少年，後來友人先行離開，古德便將少年拐回家並提供酒精給對方，藉此發生性關係。

離譜的是，當時在家中睡覺的12歲女童被兩人的「連結聲」吵醒，由於自己與少年僅距離30公分，少年甚至低聲向她求救，讓她嚇壞了，後來少年還跑去廁所一陣狂吐，吐完後又被抓回來與女子發生性關係。

受害少年事後立即報警，表示自己睡著時突然被古德硬上，由於對方體重高達113公斤，當下他根本無法將其推開；而古德則辯稱自己喝太醉，完全不記得發生什麼事情。

不過根據佛州法令，無論兩方是否兩情相悅，只要和未成年發生性關係視同違法，最後古德被依虐待兒童、和未成年者發生性關係等罪逮捕，本案將於下月21日正式開庭審理。