巴西繁殖場裡一隻西伯利亞雪橇犬，由於長期被迫繁殖，導致牠身體非常虛弱，最終因不孕與癱瘓，被繁殖場主人認為牠已無利用價值，便任由牠自生自滅，甚至還想投毒殺牠，所幸被動保組織發現後救出，當時牠餓到只能吃自己的排泄物，讓人看了非常心疼，而如今牠也重獲新生。

綜合外媒報導，西伯利亞雪橇犬瑪雅(Maya)出生於巴西戈亞尼亞(Goiânia)一間繁殖場，被作為繁殖犬不斷生產，導致牠身體非常虛弱，在一場意外中下肢癱瘓，甚至因此不孕，繁殖場主人認為，瑪雅已沒有價值，便不再照顧牠，任由牠自生自滅，甚至還想餵瑪雅吃老鼠藥毒死。

雷薩(Silvia Rayssa)2016年從動保組織義工口中得知，繁殖場裡一隻雪橇犬將要被毒殺，因此趕緊至現場，成功將瑪雅救出，繁殖場也因此關閉，雷薩回憶的說，當時抵達狗窩時，看到非常恐怖的一幕，「瑪雅喝著自己的尿，吃自己的排泄物，而且身受重傷、營養嚴重不良，還有貧血、肝臟和腎臟等問題」。

雷薩氣憤地表示，而且狗窩裡全是小狗，都是瑪雅與牠的父親生下的幼崽，另外一個狗窩裡，也都是瑪雅的孩子。隨後牠趕緊將瑪雅送往獸醫院，經過檢查後發現，瑪雅還患有慢性腎臟疾病，經過2天的治療及輸血後，瑪雅才逐漸恢復意識，驚人的意志力也讓雷薩與獸醫非常驚訝。

經過獸醫師的診治後，瑪雅的身體明顯好轉，而且開始有體力，不過由於瑪雅已癱瘓，根本無法行走，這對狗來說非常不便，雷薩便幫牠訂製輪椅，在輪椅的協助下，瑪雅活動自如，與一般的狗並沒有太大的差別，由於瑪雅半輩子都在繁殖場度過，因此雷薩經常帶牠出門享受大自然。

雷薩還為瑪雅開創IG帳號「maya_especial」，紀錄牠的日常生活，而牠的故事也獲得許多人關注，雷薩表示，許多人說是我救了瑪雅，但我則認為，是牠救了我，甚至改變我的生活，「瑪雅讓我知道，如何克服生活中的種種困難，明白生命中應該充滿愛」，每次看到瑪雅開心地跑向她時，雷薩都會回想起當初救牠的情景。