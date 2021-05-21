國內新冠肺炎疫情升溫，不少場館配合中央政策暫停開放，台北市立動物園也已封園7天，面對寂靜的園區，動物們似乎也發現了有點不一樣，紛紛放膽來到過去不會出現、較靠遊客面的區域活動，不僅平常最難見到的雲豹漫步在遊客步道的鋼琴絲前，敏感的草食動物們也放下戒心，悠閒的在活動場中央休憩。此外，閉園期間，園內員工都配合分區、分組上班、規劃不同組別人員上下班路線、減少群聚機會，妥善照顧各區動物們的基本生活福祉。

動物園表示，封園期間，少了遊客遊客熙熙攘攘的聲響，平時躲在樹木棲架後的動物也紛紛放下戒心，包括過去很少露面的雲豹，也放膽靠近遊客步道，甚至威嚇工作人員；生性敏感的草食動物們，也輕鬆的走到活動場中央活動筋骨；就連花豹也愜意的趴在最靠近遊客面的仿岩上休息；大河馬甚至將臉靠在玻璃，找到舒服的姿勢泡水消暑。

在安靜的園區裡，弓角羚羊來到平時不會出現、較靠遊客面的區域活動。（圖／台北市立動物園提供）

而園方為了降低員工群聚風險，已安排同仁分流分區上下班，保育員們更是嚴格執行分組上班，兩組保育員互不見面、上班方式採變形工時，同時也掌握曾跨區培訓的人力，以便隨時因應萬一有同仁確診時，同一組的保育員被隔離，而出現人力短缺問題，這時可由培訓過的同仁進行遞補，協助照護不同區的動物，即便在人力調整的情況下，也要確保動物們基本的生活福祉。

大河馬愜意的將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，喬到舒服的姿勢泡水消暑。（圖／台北市立動物園提供）

有鑑於國外曾出現多起動物感染新冠病毒的案例，保育員們除了在工作期間全程戴口罩，每進到一個動物欄舍都要嚴格執行消毒雙手、腳踩消毒水的步驟，不能有絲毫馬虎。獸醫們也盡量減少與動物接觸機會，尤其在發布疫情第三級警戒後，一律取消動物例行健檢，減少人與人、人與動物之間不必要的接觸機會。

此外，動物園也利用封園時機，進行環境清理、植栽修剪，對動物園全面「體檢」，找出需要修繕的部分，待疫情趨緩時迎接遊客入園。