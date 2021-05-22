日本女星新垣結衣飾演日劇「月薪嬌妻」受到觀眾喜愛，甚至被封為「國民老婆」，日前她宣布與同劇拍檔星野源結婚，讓不少粉絲非常崩潰，其中東京一間IT企業社長得知此事後，還特別宣布「療傷假」，准許員工因新垣結衣結婚而向公司請假，這一個消息曝光後，也引發外界關注，直呼「老闆好佛心」。

綜合日媒報導，新垣結衣與同劇拍檔星野源假戲真做，兩人於5月19日宣布閃婚的消息，也讓大票粉絲大喊「失戀了」，而東京一間科技企業AXIA的社長米村步，得知此消息後便在Twitter發推文，寫下「什麼？GAKKI(新垣結衣)結婚了？恭喜，我明天要休假」，更向員工發出「休假通知」的公告。

社長米村步在公告中表示，若有員工得知新垣結衣結婚的消息，導致他們無法專心工作，公司准許同仁特別休假一天，特別是對新垣結衣的粉絲。米村步受訪時提到，確實有數名員工在5月20日休假，不過由於公司並未規定，員工請假需要申報理由，因此也不確定是否是「療傷假」。

社長米村步提到，自己其實也是新垣結衣的粉絲，從高中就很喜歡她了，得知偶像結婚的消息時，當下只覺得粉絲應該會沒心情上班，才會發布休假公告，沒想到意外獲得關注。而日本另一間企業TRUSTRING同樣也受到關注，由於該公司原本就設有「失落休假」制度，指員工喜歡的偶像結婚或發生退團等事件時，他們因過於傷心也能請假，其中一名星野源粉絲的員工就獲批休假。