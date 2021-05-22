澳洲一名竊賊闖民宅行搶後東窗事發，被患有囤積癖的屋主逮個正著，當場遭到擊斃，屍體還被保存長達15年，直到屋主去世後，清潔人員才在垃圾堆中發現該竊賊的屍體。

綜合外媒報導，男子斯內爾曼（Shane Snellman）2002年闖進位於雪梨的一處民宅行搶未遂，結果遭到患有「囤積癖」的屋主羅伯茲（Bruce Roberts）開槍擊斃，為了掩蓋屍臭，羅伯茲使用超過70罐的空氣芳香劑，並將屍體「囤」在屋內長達15年。

直到2017年7月，羅伯茲鄰居發現他家門口累積了大量未收信件，擔心他遭逢變故，於是火速通報緊急救助單位前來查看，這才發現羅伯茲倒臥在暖氣機旁，早已氣絕身亡。

由於羅伯茲患有嚴重的囤積癖，家中堆滿各式雜物，一年後才有清潔人員受雇前來清理房屋，並在垃圾堆中發現內爾曼的屍體，以及用來遮蓋屍臭的70多罐空氣芳香劑。

對此，羅伯茲家人在19日的法庭上供稱，羅伯茲不擅長社交，獨居的他幾乎足不出戶，而根據法院文件顯示，羅伯茲至少擁有19支槍枝，目前警方尚未確認擊斃內爾曼的槍枝，僅知道內爾曼生前有販毒的前科，2002年剛從監獄獲釋就人間蒸發，因此法院推斷內爾曼是在2002年10月間被殺害。