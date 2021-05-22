情侶相處時難免會吵架，但該如何化解矛盾，就是一門學問了。烏克蘭哈爾科夫一對情侶經常吵架，甚至多次分分合合，男方在一次吵架過後，提議用鐵鍊將兩人銬在一起，沒想到目前已維持3個月，起初以為該實驗很快就會失敗，沒想到效果竟意外地好，他們甚至誓言要銬到結婚。

根據《鏡報》報導，33歲汽車銷售員亞歷山大(Alexander Kudlay)與28歲女友維多利亞(Viktoria Pustovitova)過去經常吵架，兩人甚至多次分分合合，藕斷絲連的關係讓他們非常頭痛，直到今年西洋情人節時，兩人又再次發生爭執，甚至瀕臨分手，男方便提議將他們銬在一起。

亞歷山大表示，「我們以前很愛鬧分手，幾乎每周提分手一至兩次，當時女友又吵著要分手，我就跟她說『我要跟你黏在一起』」，起初維多利亞立刻拒絕，甚至氣得掛掉電話，但之後還是改變心意，為了挽回他們的感情，因此決定嘗試看看，他們便從此銬在一起生活，也體驗到不一樣的生活方式。

情侶倆銬在一起生活，幾乎沒有任何私人空間，必須一起洗碗、換衣服、去超市購物等，由於其中一隻手銬在一起，有時還必須由另一個人幫忙，亞歷山大提到，一開始做事非常不方便，但隨著時間流逝後，他們也漸漸習慣了，甚至找到新的磨合方式，「當我們起爭執時，不再是轉頭離開，而是會暫停交談冷靜一下」。

情侶倆瘋狂的實驗，目前已打破烏克蘭和世界紀錄，成為「銬」在一起最久的情侶，也意外獲得關注，他們甚至計劃進行一場真人秀，並以此為慈善機構募款，亞歷山大提到，「我們會將賺來的錢，部分捐給慈善機構，目前正在商討中，不過因為目前我們還沒有房子，一部分則作為個人使用，幫自己與親戚購屋」。

期間維多利亞的手腕還被鍊條劃破，出現皮膚發炎與潰爛的狀況，趕緊至醫院治療，皮膚科醫生甚至警告他們，必須停止這項實驗，但維多利亞並未放棄，包紮傷口後並戴上護腕，選擇繼續銬在一起，她表示「這實驗對我來說非常麻煩，我一直處於緊張的情緒裡，未來應該也會繼續緊張下去」，亞歷山大則回應，有時他也有想拆掉鐵鍊的衝動，但一段時間後，就會冷靜下來了，「但也開始厭煩彼此，畢竟每天24小時黏在一起，一個人想向右走，另一個人則想向左走」。