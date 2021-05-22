印度新冠疫情持續升溫，甚至從城市轉移至醫療資源匱乏的鄉村。日前一名印度教領袖，帶領信徒進行傳統儀式，並祈求疫情能獲得緩解，過程中他在聖火前不斷怒吼，試圖趕走新冠病毒，兇惡的影片曝光後，引發熱烈討論。

綜合外媒報導，印度一名師父帶領信徒進行傳統儀式yagna(印度教中指在聖火前進行的任何儀式，通常會唸咒語)，只見他盤腿坐在中央，前面擺有聖火，不斷地大喊「Om Corona Bhaag Swaha」，聲音越來越大聲，語氣中充滿殺氣，最後他便將供品投入聖火中，再次繼續喊著相同的咒語。

由於印度政治人物阿塔瓦萊(Ramdas Athawale)去年曾喊出「Go Corona Go」的口號，在當時造成流行，而近日印度教師父也喊出類似咒語，再度引發討論，該影片還被寶萊塢攝影師查拉(Varinder Chawla)分享至IG，並諷刺地寫下「GO Corona Go口號的2.0版本」，影片目前累積4.3萬觀看次數。

不少網友表示「喊了這麼多咒語，最後還是要接種疫苗啊」、「唸咒語時口水亂噴，會不會成為另一個防疫破口啊」、「還有誰是從迷因(meme)專頁看到這部影片的？」，也有媒體指出，這個看似迷因的舉動，反而在嚴峻的疫情下，成為民眾抒發的管道。