國外一名郵差日前至一戶住家投遞信件時，發現信投進信箱口後，又會被推出來，讓她非常苦惱，隨後一隻腳掌竟從信箱內伸了出來，她才發現原來裡面躲了一隻貓，讓她看了哭笑不得，小貓胡鬧的模樣，讓25萬人看了捧腹大笑。

根據《The Dodo》報導，郵差伊麗莎白(Elizabeth Lara)日前拿了2封信，準備將信投入住戶的信箱裡，沒想到信才剛投進去，馬上就被推了出來，讓她感到非常不解，再次投遞後，發現信箱裡竟伸出一隻貓腳掌，不斷拍打信件與人手，好像在防止外物入侵，期間小貓也從未伸出爪子傷人，模樣非常可愛。

伊麗莎白笑著說，這戶人家養了一隻白貓，取名為「米洛」(Milo)，牠彷彿知道伊麗莎白的送件時間，每次都會在信箱洞口等著，看到信件就推出去，如今此舉更成為「米洛」與郵差間的小遊戲，伊麗莎白表示，「雖然米洛很愛搗蛋，讓投遞信件變得非常棘手，但卻是我每天最喜歡經過的路線之一」。

而伊麗莎白也將過程拍攝下來，並分享至推特帳號@Lizlara07，而她也經常分享至住戶投遞信件時，遇到對方寵物迎接她的各種畫面。不少網友笑著說「貓咪好像很開心，看樣子牠應該每天都在等妳」、「小貓幫主人拒收帳單」，伊麗莎白也提到，由於覺得貓很可愛，先前會不斷與牠玩推信件的遊戲，讓附近鄰居都誤以為她瘋了。