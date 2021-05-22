俄羅斯聖彼得堡19日出現驚奇景象，有部分民眾在陰雨天時撐傘漫步在街頭，沒想到天空卻突然傳來轟然巨響，一道閃電直接劈在電線上，瞬間出現一陣駭人的「電光雨」，嚇得民眾呆站在大街上瑟瑟發抖，直到回過神後才趕緊走避，驚險畫面全被路口監視器給捕捉下來。

網路上日前瘋傳一段影片，畫面中顯示，有民眾冒雨外出，三三兩兩的漫步在退伍軍人大道（Veteranov Avenue）與科祖納街（Soldata Korzuna）的交叉路口，不料突然傳來轟然巨響，一道閃電碰巧直接擊中電車電纜，緊接著一陣巨大的火花傾瀉而下，形成特殊的「電光雨」照亮一地的陰暗。

突如其來的意外讓大街上的民眾全嚇傻了，有人嚇得跳起身，也有人錯愕的愣在原地，直到回過神後才放慢腳步離去，所幸炸出的火花並未造成任何人員傷亡。一名目擊者事後想來仍餘悸猶存，直言「我之前從來沒看過任何像這樣的景象，實在是太可怕又太驚人了」。

事實上，聖彼得堡近日天氣狀況不佳，不僅面臨冰雹和暴風雨肆虐，甚至出現小型龍捲風狂掃。