英國威爾斯一名女子日前至朋友家喝酒，喝完後便自行返家，豈料隔天睡醒後發現，她的身邊竟躺著一匹狼，但仔細一看才發現，這其實是一隻哈士奇，但因女子家根本沒有養狗，因此讓她感到非常困惑，隨後查看手機後才發現，她竟把路上的狗帶回家，得知真相後讓許多網友哭笑不得。

女子將與狗相遇的過程分享至網路上，順利幫哈士奇找到主人。(影片來源/youtube/Dogtooth Media)

根據《鏡報》報導，居住在萊爾(Rhyl)的28歲女子佛林(Mia Flynn)，日前至朋友家喝酒狂歡，隨後她便步行回家，沒想到隔天睡醒後，她發現身旁竟睡著一匹狼，嚇得她立馬石化，直到佛林更清醒後，才發現身旁的動物並非狼，而是一隻哈士奇，表示「我當時很害怕，完全不敢亂動，以為牠要攻擊我，後來才發現是狗，而且牠很可愛」。

佛林隨後翻看手機相簿後，發現自己還將與狗的相遇過程拍下，並從朋友口中得知，這隻哈士奇與朋友住在同一條街，當時牠只是在路上閒晃，期間竟跟著佛林回家，而佛林還將哈士奇命名為「托比」(Toby)，佛林半夜凌晨到家時，其母親還被嚇到，她則開心的跟媽媽介紹，「我找到新伴侶了」，之後她也將與托比的相遇過程分享至Snapchat。

佛林提到，「認識我的人都知道，我喝醉後會發瘋，但從未帶動物回家」，而她發現托比待在陌生人家裡，看起來似乎並不開心，希望透過影片幫托比找到主人，所幸之後也成功找到飼主，對方並未因此感到氣憤，佛林表示「主人說，當時他發現愛犬不見後，擔心到哭了出來，如今知道這段好笑的過程，覺得眼淚流得很值得」。

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