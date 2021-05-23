雖新冠肺炎疫情持續在各國燃燒，但還是有不少人為了逃難不遠千里到別的國家去。西班牙海巡日前在海岸邊，抓到一名靠著空寶特瓶漂浮偷渡到此地的摩洛哥少年，少年上岸時嚎啕大哭，並哭求士兵別將他送回摩洛哥，引起國際間高度關注。

根據《路透社》的報導，西班牙軍方在本週於海外屬地休達（Ceuta），發現一名由北非國家摩洛哥「漂流」過來的少年，只見少年身上綁著多個空的塑膠瓶，看起來雖相當疲憊但卻流著眼淚，一上岸就被西班牙士兵們帶走，少年開始放聲大哭求士兵，但礙於他的身分特殊，士兵只好先將他送往西班牙與摩洛哥之間的安全區。

負責翻譯的25歲士兵拉希德穆罕默德梅薩維（Rachid Mohamed al Messaoui）表示，這名少年在摩洛哥沒有家人，因此他寧願冷死、凍死或是餓死，也不願意回去摩洛哥，至於少年曾經歷過什麼事情，目前軍方還在調查中。

不過，根據西班牙政府的規定，驅逐未成年屬於非法行為，因此少年被送往休達一處接待中心，該地位於西班牙海外與摩洛哥相接之處，人口約為8萬人左右，目前接待中心已安置數百名難民。

據了解，自從摩洛哥放寬邊境管制後，將近8000人曾透過攀爬邊境牆，以及游泳的方式偷渡至休達，該名少年便是其中之一，其中已有6500人被遣送回國，而西班牙軍隊也在當地部屬軍隊加強邊境巡邏，因為這些大批的摩洛哥難民將有可能對歐洲局勢增加危機。