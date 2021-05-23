狗和貓的嗅覺比人類還要靈敏，經常可以聞到一些細微的味道，提早得知危險將要發生。美國一名女子家中飼養的貓咪前陣子變得非常反常，總是躺在女主人的左胸處，就算試圖讓愛貓換位置，牠也堅持要躺回去，這詭異的行為讓女主人起了疑心，到醫院檢查後居然發現罹患乳癌，讓女主人覺得十分神奇與感動。

根據《紐約郵報》報導，35歲女子凱特（Kate King-Scribbins）和37歲的丈夫養了2隻狗和2隻貓咪，其中一隻貓咪的名字叫做奧吉（Oggy），平時非常喜歡依偎在凱特的懷裡，但在幾個月前，牠突然表現得相當怪異，總是躺在凱特的左胸處，儘管她試圖引導奧吉躺到其他地方，卻始終無效，奧吉甚至比往常更加堅定，就是要躺在她的左胸處。

奧吉詭異的舉動讓凱特起了疑心，某天早晨起床她感到全身疼痛，立刻對左胸進行自我檢查，發現有硬塊後急忙到醫院就診，最終檢查出罹患第三期乳癌，對此凱特驚訝地說：「直到我發現腫塊、得到可怕的診斷結果後，才終於意識到奧吉一直在試圖告訴我什麼」。

在治療的過程中，凱特也持續關注奧吉的行為，發現在化療期間牠還是會躺在她的左胸處，直到凱特動手術將惡性腫瘤切除後，奧吉對她的左胸就不再「感興趣」了，「要是我早點對牠的行為產生警覺、『傾聽』牠的心聲，就可以更快察覺到我的癌症了」，而這次的經驗也讓凱特不禁感嘆：「如果寵物可以說話就好了」。