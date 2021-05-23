許多人到了一定的年紀，很容易因為搬重物或是姿勢不正確而肩頸酸痛，因此靠著運動或是復健來減緩疼痛，但大陸近日有民眾發現，公園中經常出現一群老人聚集，進行「集體上吊」活動，號稱這樣能夠治療肩頸酸痛等疾病，在網路上引發熱議。

根據大陸媒體《沸點新聞》的報導，大陸遼寧省瀋陽的一處公園中，近日出現相當特殊的景象。只見影片中，公園的大樹底下聚集一群50~70歲左右的長輩，他們在樹上以繩子垂吊的方式，吊掛一個奇特的固定裝置，接著將頭放入裝置並卡在頸部，放任身體左右搖晃，有幾名老人家甚至將裝置綁在腳上，整個人頭下腳上吊掛在樹上，遠看還以為他們發生意外或是想不開，引起附近民眾圍觀。

但走近一看才發現，這群老人們其實正在「健身」，而發明這項「吊脖式健身法」的創辦人為57歲的孫姓男子，他接受採訪時表示，因為過去長期有肩頸痠痛的困擾，因此自創了這項設施，而且這項發明在今年也獲得國家專利，另外他還宣稱只要透過裝置健身，便能靠著地心引力的牽引之力，有效修復頸椎並改善各種肩頸痠痛，因此有不少病患不遠千里坐飛機來瀋陽體驗這項設施。

網友看到影片後紛紛留言「這樹是得罪了誰」、「白天還好，晚上就不要出來吊了吧」、「太恐怖了」、「這些老人根本破壞綠化」、「你們有考慮到樹的感受嗎？」、「這不是治病，是有病吧」、「為何不用在鐵桿上」、「看來國家專利也就那麼回事」、「幸虧不是晚上，要不然我肯定一個勾拳飛踢」。