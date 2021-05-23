處在熱戀中的情侶經常會做許多看來很甜蜜的事情，一旦分手後就會感到後悔，恨不得立刻抹去前任的痕跡。美國一名女子和前男友交往時，曾飛到韓國首爾旅行，還在首爾塔鎖上兩人的「愛情鎖」，豈料近日分手後，女子竟怒飛9580公里，只為了斷開這個愛情的「鎖鍊」。

根據《每日郵報》報導，居住在美國洛杉磯的卡西（Kassie Yeung），在2019年夏天曾和當時熱戀中的男友前往韓國首爾旅行，還在首爾塔鎖上了專屬於兩人的愛情鎖。然而2年後的現在，卡西和男友分手，讓她氣得決定再度踏上前往首爾的旅程，飛越9580公里，只為了斷開在首爾塔上的愛情「鎖鍊」。

卡西也將這整段旅程都拍攝下來，並上傳到TikTok分享，只見她一下飛機先是買了一把鉗子，接著搭乘公車、纜車一路來到首爾塔，之後在一大片密密麻麻的鎖當中不斷翻找，最終居然成功找回當初那個鎖，並將它剪斷，還開心地向鏡頭展示，似乎象徵著不再為舊情困擾。

影片上傳至今已經超過800萬觀看人次，不少網友都相當佩服卡西的毅力和決心，紛紛留言：「我在巴黎也有一個愛情鎖，真想也去把它剪了」、「只能用Respect來形容」、「太強了，我根本不知道我的鎖去哪了」。

不過這並不是卡西飛到韓國的唯一理由，事實上她還為了參與一個伴舞的徵選，但她非常開心自己拍攝的影片能夠受到網友們關注，「每個人都會經歷好幾段戀愛到分手的過程，甚至可能和前任一起鎖上愛情鎖，這一切其實都是有意義的」。